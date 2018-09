Rossi ai tifosi: "Sì al palaeventi, ma con investitori privati"

Incalzato dai rifosi che ha gran voce scandivano il coro “vogliamo il palazzetto”, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, nel corso della cerimonia di manifestazione del roster, dello staff tecnico e della dirigenza della Happy Casa Brindisi svoltasi ai piedi della scalinata Virgilio, ha manifestato la volontà di realizzare un nuovo palaeventi, tramite la formula del project financing.

Questo in sostanza implica che l’amministrazione comunale potrà mettere a disposizione un terreno in cui realizzare l’opera, ma questa dovrà essere finanziata con fondi privati, perché la situazione del bilancio comunale non consente esborsi da “5-6 milioni di euro”.