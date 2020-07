Acquedotto danneggiato, e le condotte cedono in due zone di Brindisi

BRINDISI - Le immagini sono eloquenti: le falle nella rete idrica che oggi 5 luglio stanno provocando perdite di acqua e allagamenti in via Provinciale San Vito e in via Mafai al quartiere Sant'Elia, corrispondono a punti dove sono stati effettuati lavori di scavo. Si spera che i tecnici Aqp e la Polizia locale di Brindisi risalgano alle responsabilità: quasi mai, infatti, chi è causa di questi incidenti paga il conto.