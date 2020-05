San Michele Salentino. La processione senza precedenti del Santo Patrono San Michele Arcangelo

SAN MICHELE SALENTINO - Un San Michele Arcangelo, quello di venerdì 8 maggio 2020, che passerà alla storia per la piccola comunità di San Michele Salentino che, nonostante le restrizioni per il corovanirus, che hanno stoppato funzioni religiose e processioni, non ha voluto rinunciare alla tradizionale processione del Santo Patrono. Una versione senza precedenti, però, una processione senza corteo ma con la statua issata sul mezzo della Protezione Civile e portata in giro a benedire la cittadina, scortata dall'auto della polizia municipale, da quella che ospitava il parroco della chiesa, don Tony Falcone, dal sindaco Giovanni Allegrini e da un ultima macchina comunale che, attraverso i megafoni, mandava in onda le classiche musiche della banda. Un evento, preceduto dalla liturgia eucaristica mandata in onda sulla pagina facebook della parrocchia, che ha destato non poche emozioni tra i cittadini.