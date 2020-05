San Pietro, trovato cucciolo di volpe nel centro abitato

SAN PIETRO VERNOTICO – Insolito ritrovamento nella serata di oggi, mercoledì 6 maggio nel centro abitato di San Pietro Vernotico: un uomo ha trovato un cucciolo di volpe. In via Sant’Antonio, la parallela di via Lecce che spacca la zona sud del paese.

L’uomo ha immediatamente allertato gli agenti della Polizia locale che a loro volta hanno contattato il veterinario che opera in convenzione per conto del Comune. Il cucciolo è stato prelevato dal medico, curato e messo al sicuro. Domani sarà consegnato al Wwf, trattandosi di specie protetta.