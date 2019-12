Santa Barbara: caserma dei vigili del fuoco aperta al pubblico

Tante le iniziative in programma per domani, mercoledì 4 dicembre, in occasione delle celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco e della Marina Militare. Oltre alla santa messa in cattedrale, il comando provinciale di via Nicola Brandi a Brindisi sarà aperto alla cittadinanza. Chiunque può visitare la caserma e toccare con mano le attività svolte ogni giorno dai pompieri brindisini, sempre in prima linea davanti alle emergenze. Nel video il comandante Antonio Panaro spiega le attività in progamma.