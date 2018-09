Scalinata Virgilio gremita: entusiasmo alle stelle per l'Happy Casa

Scalinata Virgilio gremita per la presentazione del roster, dello staff tecnico e della dirigenza della Happy Casa Brindisi, ai nastri di partenza del campionato di Serie A. In un clima di festa, i giocatori hanno sfilato uno per uno sul palco allestito sul lungomare. L’evento è stato presentato dal noto giornalista brindisino delle reti Mediaste, Mino Taveri.

Il presidente del sodalizio biancazzurro, Nando Marino, ha annunciato l’ingresso in società dell’imprenditore barese Maurizio Primiceri, che con la sua azienda attiva nel settore dell’elettronica già dava il suo supporto nelle vesti di sponsor.

L’obiettivo fissato da coach Vitucci è quello di una salvezza tranquilla. Il campionato inizierà il 7 ottobre, con una difficilissima trasferta in casa dell’Armani Jeans Milano. Domani (sabato 15 settembre) e domenica, intanto, Banks, acclamatissimo, & co. saranno impegnati nel memorial Pentassuglia.