Scavi al Pilone: l'impianto di scarico in mare torna in funzione

Come si vede nel video girato di notte dal comitato per la salvaguardia della Spiaggia del Pilone, è stato riattivato lo scarico in mare della fanghiglia prodotta dai lavori di scavo del cantiere del Pilone, marina di Ostuni, dove è in fase di realizzazione una contestatissima vasca liquami, a pochi metri dalla spiaggia libera di Torre San Leonardo. Come previsto dalle autorizzazioni rilasciate dagli enti locali, lo scarico può entrare in funzione solo di notte.

