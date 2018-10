Scoperti ad abbandonare rifiuti nelle campagne: multa da 300 euro

BRINDISI – Guerra agli inquinatori da parte degli agenti della Polizia locale di Brindisi: nella mattinata di oggi il personale del Nucleo di polizia Ambientale ha sorpreso e multato tre trasgressori.

I controlli hanno interessato contrada Jaddico: gli inquinatori sorpresi ad abbandonare rifiuti in campagna hanno ricevuto ciascuno una multa di 300 euro per aver conferito rifiuti solidi urbani in modo errato, in spazi non consentiti e in orari non previsti, in violazione dell’ordinanza dirigenziale n. 249 dell'8/09/2017.

Quella di abbandonare rifiuti nei campi purtroppo è una pratica troppo frequente tra i cittadini irrispettosi dell’ambiente. Numerose sono le discariche presenti nelle contrade periferiche della città che deturpano il territorio mettendo a rischio la salute pubblica.