La magia del liuto e del clavicembalo nella Chiesa di San Benedetto

BRINDISI - Ecco una sintesi del concerto di musica antica di lunedì 30 dicembre "In cytaris vel etiam in organis" con il duo Peppe Frana e Federica Bianchi, nella Chiesa di San Benedetto“. Era il secondo evento della rassegna "I Suoni della Devozione", curata da Roberto Caroppo, giunta alla ventesima edizione. Il terzo concerto, Musica della Confederazione Svizzera - Jodel - Duett Kiser-Hodel - con la partecipazione di Susanne Farner - organetto svizzero, è in programma il 4 gennaio 2020, ore 20.30 sempre nella Chiesa di San Benedetto, in via Guglielmo Marconi. Il quarto e ultimo evento sarà l'esibizione del duo Rocca-Benigni, con Paolo Rocca, (clarinetto, clarinetto basso, ciaramella) e Fiore Benigni - organetto diatonico, è per il 6 gennaio 2020 ore 20.30 - Chiesa di Santa Maria degli Angeli, piazza S. Maria degli Angeli.