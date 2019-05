“Settimana nazionale della musica a scuola”, concerto finale a San Donaci

SAN DONACI - Si è conclusa con successo la “Settimana nazionale della musica a scuola”, indetta dal Miur a cui ha partecipato anche il Comune di San Donaci finalizzata a promuovere sinergiche iniziative a carattere territoriale.

Da lunedì 13 maggio, giornata inaugurale al Teatro Verdi, fino a sabato 18 maggio a San Donaci, ma anche a Brindisi e provincia gli istituti scolastici del territorio hanno offerto una serie di interessanti appuntamenti dedicati alla musica, nell’ambito di una programmazione voluta dall’Ufficio scolastico, Ambito territoriale di Brindisi.

Sabato 18 maggio i componenti del Coro provinciale, provenienti da diverse scuole della provincia di Brindisi, si sono esibiti in piazza Pompilio Faggiano a San Donaci alla presenza di autorità civili e militari, in una manifestazione organizzata dall’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione del Comune di San Donaci. Hanno riscosso grande successo esibendosi in canti appartenenti al repertorio di musica italiana degli anni '30-'40.