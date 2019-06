Le Settimane Azzurre per imparare a controllare vento e mare

Ci sono anche bambini di sei anni nei gruppi che questa estate frequentano e frequenteranno le Settimane Azzurre organizzate dalla scuola del Circolo della Vela Brindisi, con base al Marina di Bocche di Puglia. Un'ottima alternativa per utilizzare una parte delle vacanze e verificare se dentro ognuno si nasconde uno spirito marinaro, che resiste alle regole della vita in una grande città e aspetta solo il momento giusto per saltare fuori. Tutto si svolge nella massima sicurezza, con istruttori federali e barche adatte, gli Optimist. E volendo, alla fine si può anche pranzare tutti insieme.