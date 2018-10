Sicurezza sulle strade provinciali: la polizia locale incontra gli ospiti del Cas

Tanti, troppi ragazzi di origine africana spesso sono coinvolti in incidenti stradali che avvengono sulle strade provinciali comprese fra Brindisi, San Vito dei Normanni e Carovigno, soprattutto di sera. Per questo la comandante della polizia locale di San Vito dei Normanni, Palma Passante, ha promosso un incontro con i giovani migranti ospitati presso l’ex Resort dei Normanni, Cas (centro di accoglienza straordinario) gestito dalla cooperativa Medihostes Onlus, ubicato sulla strada provinciale Brindisi-San Vito.

Scopo dell’iniziativa, autorizzata dal prefetto di Brindisi su proposta del sindaco di San Vito, Domenico Conte, è stato quello di fornire ai ragazzi delle elementari nozioni di comportamento ai fini della sicurezza della circolazione.

Il primo cittadino ha richiamato l'attenzione dei presenti sul fatto che il rispetto delle regole rappresenta il primo, imprescindibile, step per l'integrazione nelle comunità che li ospitano. Il personale della polizia locale, con il supporto di materiale didattico e l'ausilio di mediatori culturali che hanno tradotto in inglese e francese, ha fornito delle indicazioni sulle misure di sicurezza da adottare quando si cammina al buio, sulle trafficate strade provinciali. Di primaria importanza, a tal proposito, è l’utilizzo dei giubbotti rifrangenti. Perché al buio, per un automobilista, è difficile distinguere la sagoma di un ciclista o di un pedone, a maggior ragione se di pelle scura, che procede lungo il ciglio della strada.

Complessivamente sono 70 ragazzi coinvolti nel progetto. “Ritengo l'iniziativa importante oltre che sotto il profilo della sicurezza stradale – dichiara la comandante Passante - sotto il profilo sociale e di pubblica sicurezza in quanto un piccolo sinistro, soprattutto in questo particolare momento storico, è potenzialmente idoneo a degenerare in episodi di altro tipo”.