"Chiudere i corsi e creare attrattive per salvare i negozi del centro"

BRINDISI - Roberto Zaccarelli è il titolare di Yogurtlandia. La sua attività commerciale ieri ha compiuto 10 anni e per l’occasione ha deciso di animare la serata con clown e super eroi, trucchi per i bambini e yogurt gratis per tutti. Zaccarelli, oltre a spiegarci la sua idea di festeggiamenti, ci ha anche esposto le problematica che di anno in anno i commercianti dei corsi cittadini, proponendo ipotesi di soluzione ed esortando l’amministrazione ad una maggiore attenzione ai temi del commercio. La speranza di Roberto Zaccarelli è che i corsi vengano chiusi al traffico e che l’amministrazione comunale realizzi iniziative che invoglino i brindisini a vivere il centro storico, le piazze e i corsi (una volta divenuti zone pedonali).