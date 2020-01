"Ecco perché a 50 anni riprendo le scarpette dal chiodo"

MESAGNE - Da “Campioni, il sogno”, a “Uomini e donne” e “Temptation Island”: Sossio Aruta, l’ex attaccante del Cervia di Ciccio Graziani torna a indossare le scarpette chiodate per la società gialloblù Mesagne Calcio in provincia di Brindisi. A 50 anni vuole raggiungere il suo obiettivo: “Mi fermo a 400 gol”. BrindisiReport l’ha intervistato al termine della partita di esordio in Prima Categoria contro la squadra del Monteroni, negli spogliatoi dello stadio comunale “Guarini”.