I rilievi dei carabinieri in via Umberto I, nel centro di Torchiarolo, davanti all'abitazione di un 42enne di Squinzano, Angelo Napoletano, la cui casa è stata centrata da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da ignoti malfattori intorno alle ore 19,15 di oggi, quando in piazza c'erano numerose persone, fra cui anche dei bambini. Alcuni cittadini si sono rifugiati in un bar