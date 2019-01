Spettacolo in centro: la Befana scende dal tetto del teatro Verdi

BRINDISI - E anche quest’anno grazie ai vigili del fuoco i bambini a Brindisi hanno potuto vedere la Befana scendere dal cielo per consegnare calze e dolcetti. Quest’anno la “vecchietta dei doni” si è calata dal tetto del Teatro Verdi in pieno centro a Brindisi, gli altri anni la manifestazione si è svolta nel piazzale della caserma, in via Nicola Brandi.

In centinaia hanno partecipato allo spettacolo, che fa sempre sognare i più piccoli, reso possibile grazie alla collaborazione tra comando dei Vigili del fuoco, amministrazione comunale e Fondazione Nuovo Teatro Verdi. L’evento rientra nella rassegna «Le Luci di Brindisi. La Città a Natale 2018». Una volta “atterrata”, la Befana si è diretta in piazza Vittoria dove musica danze e animazione degli operatori di «Starevents» hanno chiuso gli eventi natalizi.