In occasione della Festa delle Forze Armate del 4 novembre 2019, il Ministero della Difesa come negli ultimi anni ha realizzato e diffuso uno spot che richiama il ruolo non solo di tutela e vigilanza, ma anche quello di servizio per il Paese svolto da Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, tutto racchiuso nei 30 secondi di questo video.