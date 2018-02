Standing ovation al "Verdi" per Claudio Bisio: l'artista filma il pubblico

Teatro Verdi in gran spolvero ieri sera (22 febbraio) per lo spettacolo di Claudio Bisio. L’artista ha incantato gli spettatori con “Father and Son” di Michele Serra.

Si tratta di un’opera prodotta dal Teatro dell’Archivolto, ispirata a due recenti libri di Michele Serra, un best seller come «Gli sdraiati» (diventato anche un film per la regia di Francesca Archibugi con Claudio Bisio, uscito nelle sale lo scorso 22 novembre) unita ad alcune pagine del «Breviario comico». Bisio ha magistralmente interpretato un monologo che, con toni che oscillano tra il tragico e il comico, radiografa senza pudori il rapporto padre/figlio.

Al termine dello spettacolo, il pubblico, come si vede nel video girato dallo stesso attore, ha tributato a Bisio una calorosa standing ovation.