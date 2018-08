"Step by Step" nel Salento: attesi a Brindisi 300 giovani

Domenica 5 agosto, alle ore 16:00, giungeranno a Brindisi 300 giovani provenienti da tutti i paesi che affacciano sul Mediterraneo che hanno aderito a “Step by Step”- Giovani in cammino #Cartadileuca a bridge within europe and the mediterranean sea”, promossa dalla diocesi di Brindisi e dalle altre diocesi del Salento.

I ragazzi saranno accolti nei pressi del terminal crocieristico e dall'interno degli spazi dell'Autorità Portuale saranno imbarcati per una visita nello specchio acqueo del porto interno, dal seno di Levante a quello di Ponente, per approdare sulla banchina antistante la Scalinata Virgilio, dove saranno accolti da tutti i sindaci della provincia di Brindisi con una gioiosa festa d'accoglienza.

Step by Step-2

Il cammino dei 300 ragazzi proseguirà il 6 agosto a Lecce. Poi il 7 agosto a Copertino, l’8 a Otranto e infine venerdì 190 agosto, a Leuca, la tappa conclusiva del tour. Si tratta di una iniziativa organizzata da “De Finibus Terrae – parco culturale ecclesiale”.