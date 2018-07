Stessa spiaggia, stessi disagi: liquami dal solito tombino, strada impraticabile

TORRE SAN GENNARO – Anche quest’anno nella marina di Torre San Gennaro (Torchiarolo) i villeggianti hanno dovuto fare i conti con "l’esplosione" di un tombino: in via del Grecale (ex via Roma), una delle strade più popolate che si affaccia su piazzale Garibaldi, per oltre un’ora, dal solito tombino, sono fuoriusciti liquami. La scia di pantano maleodorante è finita quasi sull’arenile.

Episodi che purtroppo si verificano ogni anno a cui ancora nessuno è riuscito a mettere fine con adeguati interventi di manutenzione ordinaria.

Non sono mancati i disagi. La situazione è tornata alla normalità solo grazie all’intervento della ditta che si occupa di questo genere di servizi per conto di Aqp. Due operatori nel giro di pochi minuti hanno sbloccato l’ingorgo, a quanto pare si era formato un tappo di calcare, e disinfettato la strada.