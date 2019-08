Da Nord a Sud: ecco come una coppia milanese ha scelto Brindisi

Quante volte ci siamo lamentati del posto in cui viviamo? Quante volte abbiamo desiderato trasferirci perché insoddisfatti di quello che ci circonda? Ma siamo poi così sicuri che altrove si possa stare meglio? Oggi vi raccontiamo la storia di Antonio Contesimo e Chiara De Conno. Lui tecnico aeronautico, lei coordinatrice del transito aereo, entrambi di Milano, si sono conosciuti al lavoro, presso l’aeroporto di Linate. Da tempo Antonio e Chiara meditavano di cambiar vita, perché stanchi di orari estenuanti e del caos continuo della grande Milano.

Nell’ottobre 2018 un collega brindisino invita la coppia di giovani milanesi al suo matrimonio. Antonio e Chiara rimangono colpiti dalla Puglia, una regione a loro sconosciuta, ma in particolare rimangono affascinati da Brindisi. Una volta tornati a Milano, iniziano a pensare concretamente di cambiar vita. Antonio decide di iscriversi ad un noto portale per la ricerca di lavoro e a distanza di una settimana, iniziano ad arrivare le prime offerte, una delle quali è proprio per Brindisi.

Antonio con entusiasmo lo comunica a Chiara, accetta il lavoro e decidono di trasferirsi, ma prima della partenza fanno una vacanza in Trentino Alto Adige, dove incontrano una coppia di San Vito dei Normanni, alla quale raccontano la loro storia. Chiara grazie a quell’incontro, una volta arrivata a Brindisi con Antonio, riesce a trovare lavoro anche lei. Il resto saranno proprio loro a raccontarlo nella nostra videointervista.