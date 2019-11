Buche e sconnessioni in viale Belgio: "Da anni la strada è in questo stato"

Qualcuno ci ha scherzato su, affiggendo dei cartelli in cui si legge che la strada è dissestata fin dall'età della pietra. E in effetti basta farsi una camminata in viale Belgio, al rione Bozzano, per rendersi conto dello stato disastroso in cui versa il manto stradale, con la complicità, con ogni probabilità. delle radici degli alberi di pino. Un residente del posto e una giovane mamma costretta a a trascinare il passeggino fra crepe e sconnessioni parlano dei disagi che si vivono quotidianamente in viale Belgio, non solo per i pedoni ma anche per gli automobilisti.