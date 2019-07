Brindisino nella tempesta: strade allagate, aeroporto spazzato dalla bufera, auto semisommerse, crolli

BRINDISI - L'Aeroporto del Salento spazzato da raffiche di vento e pioggia come onde. Il porticciolo turistico battuto dalla bufera. Auto bloccate nei pressi del sottopasso allagato della Strada dei Pittachi. Il centro urbano con i corsi trasformati in torrenti. Stessa situazione in via Appia, in via Tor Pisana e tante altre strade dei quartieri Commenda e Sant'Elia. Auto semisommerse anche in via Provinciale per Lecce. Un'impalcatura crollata nel centro storico di Ceglie Messapica, bloccando gli accessi di alcune abitazioni. Due feriti nella villa comunaloe di San Vito dei Normanni. Una tromba marina nell'area della riserva di Torre Guaceto. La coda della perturbazione sul Brindisino ha fatto probabilmente più danni del primo fronte, quello della grandine dalle dimensioni mai viste.