Seicento in corsa a Punta del Serrone per il Memorial Melissa Bassi

BRINDISI – Favorito dalla tregua concessa dalle condizioni meteo, si è regolarmente svolta oggi 5 maggio 2019 nell’area di Punta del Serrone – Punta Penne la gara podistica su percorso di 9 chilometri, integrata nel programma delle manifestazioni sportive del 7° Memorial di Melissa Bassi, la studentessa 16enne di Mesagne rimasta uccisa nel vile attentato del 19 maggio 2012 davanti all’Istituto professionale Morvillo - Falcone di Brindisi.

La gara, “Run on the Dirt Road”, organizzata dalla società sportiva Made For Runners – Brindisi con il Comitato provinciale della Fidal, è valida come quarta prova del circuito “Sulle Vie di Brento”, ed ha registrato un boom di iscritti, circa 600. Presenti alla manifestazione i genitori di Melissa, Rita Muri e Massimo Bassi. Per l’occasione, il Parco urbano di Punta del Serrone è stato tirato a lucido, ed ha offerto uno scenario all’altezza dell’occasione.

Il primo e il secondo posto se li sono portati a casa gli atleti parmensi dall’Atletica Casone Noceto, con Giammarco Buttazzo e Nfamara Njie, terzo Domenico Caliandro della Dynamyk Fitness. Ben 295 gli agonisti in gara, rilevante anche il numero dei semplici appassionati a sottolineare il successo del running anche nel nostro territorio come pratica di base e di questa prova sulla costa nord di Brindisi che promette molto bene anche per il futuro. Di seguito, la classifica completa agonisti.