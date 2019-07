Tra la gente al Puglia Book Fest nel centro storico di Brindisi

Se Brindisi ci si mette, può offrire anche un a buona divulgazione culturale, una qualità che ogni città che può vantare alle spalle una storia importante, in questo caso per la sua funzione portuale nei millenni, deve coltivare attentamente per avere le carte in regola. Puglia Book Fest è una prova generale, un test che va oltre le esperienze positive del passato, in uno scenario di debolezza congenita del rapporto tra gli italiani e i libri. E qualsiasi cosa vada in direzione opposta non può che far bene, soprattutto alla mente.

Tre giorni tra libri e autori sono anche uno strappo con le tradizionali sagre che attirano sciami di gente, ed era ciò che sino a non molto tempo fa veniva proposto occupando e "violando" anche importanti contenitori storici e monumentali. Come sempre, la ricerca dell'equilibrio tra ludico e cultura pura è la strada migliore, se si perfeziona l'uno e l'altro aspetto. Lo spirito ha bisogno di entrambe le cose. Anche un evento sportivo come la Regata Internazionale Brindisi-Corfù si è sforzato di offrire tanti momenti artistici e culturali. Anche una festa patronale può puntare su queste opportunità.

Ma occorre coerenza, e adottare lo stesso metro per tutto ciò che il pubblico e il privato si propongono di offrire. Quindi Brindisi scelga sempre davvero ciò che di meglio possono produrre le sue risorse umane e storiche, evitando le cadute o incorrendo in certe amnesie a proposito della scelta di quella che deve essere la prima opzione. Questo serve a tutti: a chi progetta e programma, e a chi vuole candidare le proprie idee, i propri saperi e le proprie qualità. Così si traccia una strada stabile di cambiamento, e non si vive più di positività isolate.

La possibilità di aggirarsi nel centro storico di Brindisi tra libri, autori, incontri, eventi, luoghi spesso inaccessibili nella quotidianità, è ciò che Puglia Book Fest si proponeva di realizzare. La risposta, a giudicare dalla prima serata, ci è sembrata positiva. Speriamo che il meteo consenta di proseguire al meglio anche oggi sabato 13 luglio e nella giornata conclusiva di domenica 14. BrindisiReport ha raccolto alcune impressioni in giro, che proponiamo ai lettori in questo video.