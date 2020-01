Ciaramella e organetto per l'Epifania nella Chiesa degli Angeli

BRINDISI - Nell'ambito della rassegna "I Suoni della Devozione"si è esibito nell'evento di chiusura di questa edizione, nella serata dell'Epifania nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Brindisi il Duo Rocca-Benigni (Paolo Rocca, clarinetto, clarinetto basso, ciaramella; Fiore Benigni, organetto diatonico), che attinge alle complessità armoniche e ritmiche e agli idiomi musicali più diversi. Dalla musica klezmer e gitana allo choro brasiliano, dai geampara rumeni al moderno tango-jazz, con un costante riferimento alla tradizione popolare italiana (saltarelli, serenate, etc.). La stessa flessibilit dapproccio caratterizza anche i brani originali proposti dal duo, che stempera l’intenso rigore esecutivo in un lirismo fresco ed essenziale.

Nel 2007 per Finisterre esce il primo lavoro discografico, "Fiore Benigni " Paolo Rocca" (disco della settimana, "Fahrenheit" - gennaio 2009 - Radiotre). Nel gennaio 2014, sempre per Finisterre, esce il secondo lavoro, "Upset" (presentato dal vivo a Radiotre Suite e anchesso disco della settimana " aprile 2014). Questa la descrizione contenuta nel disco (con ospiti come Lucilla Galeazzi, Paolo Modugno, Moni Ovadia, Ziad Trabelsi): fra divertissement e straniamento, capovolgimenti ritmici e inedite vie di fuga, le ance dellorganetto e quelle del clarinetto disegnano risonanze arcaiche in una solida tessitura contemporanea. Upset, lancestrale metropolitano. Il Duo negli anni si esibito in importanti festival in Italia e all'estero (Svizzera, Austria, Polonia, Albania, Spagna). I "Suoni della Devozione", per la direzione artistica di Roberto Caroppo, anche quest'anno ha raccolto un importante successo di pubblico e di attenzione