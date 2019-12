"I Suoni della Devozione": anteprima del secondo concerto di lunedì 30 dicembre

BRINDISI - Dopo il successo del concerto “L’autunno del medioevo” di apertura della XX edizione dei "I Suoni della Devozione", ottenuto dall’ensemble La Manticora il 23 dicembre nella Chiesa del Cristo dei Domenicani, la rassegna curata dal direttore artistico Roberto Caroppo propone il 30 dicembre il concerto di musica antica "In cytaris vel etiam in organis" con il duo Peppe Frana e Federica Bianchi, ore 20.30 - Chiesa di San Benedetto, via Guglielmo Marconi. Ecco una anteprima della musica che si ascolterà lunedì prossimo.