Le città e la salute mentale: il lungo viaggio in bici di Mila Brollo

BRINDISI - A Brindisi Mila Brollo, l'operatrice psichiatrica impegnata nel volontariato sociale che sta compiendo un lungo percorso in bicicletta da Lampedusa a Gemona del Friuli, per sensibilizzare le città sui problemi del disagio psichico e sui problemi dell'accoglienza. BrindisiReport l'ha intervistata, assieme al direttore del Cim, Franco Colizzi, a margine dell'incontro svoltosi presso lo stesso Centro di Salute Mentale di Brindisi all'ex Ospedale Di Summa, in occasione del quarantennale della Legge 180, la cosiddetta Legge Basaglia che ha abolito i manicomi. Incontro cui hano partecipato utenti del Cim, familiari e gli operatori del Centro di Salute Mentale. Per le 18, invece, nel salone della parrocchia di San Vito Martire alla Commenda, era programmato l’incontro – dibattito su cosa si fa a Brindisi per gli immigrati, con associazioni e la rappresentanza di alcune tra le tante istituzioni sparse nella provincia di Brindisi.