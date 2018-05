Quei tombini trappola al rione Cappuccini dimenticati dal Comune

La grata di un tombino ad angolo tra via Monte Santo e via Monte Sabotino: sconnessa e transennata da un anno e mezzo. Un'altra grata nelle stesse condizioni prova a battere il record: è pericolante solo da 10 giorni ma ha buone speranze. Il Comune di Brindisi? Non pervenuto