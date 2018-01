Topi fra i cumuli di rifiuti: lo scempio continua a pochi passi dal Punto luce

Le numerose segnalazioni dei genitori non sono servite a nulla. Adesso si è aggiunta anche una bustina piena di noccioline al cumulo di rifiuti che da tempo giace a pochi passi dal Punto Luce di via Adige, servizio socio educativo del rione Perrino.

La stessa problematica era già stata segnalata lo scorso 6 settembre, tramite un precedente servizio. Da allora la situazione è peggiorata, perché nuovi rifiuti si sono aggiunti alla discarica. A ridosso del cordolo di un’aiuola, quasi sulla strada, sono stati abbandonati scarti di materiale edile, buste colme di spazzatura, cartoni e persino un armadio di legno.

Tutto questo davanti a una struttura frequentata ogni giorno da decine di minori e dai loro familiari. Basti pensare che i bambini, la sera, quando escono dal Punto luce, hanno il timore di incrociare i grossi topi che scorrazzano in mezzo alla discarica. Si tratta, insomma, di una vergognosa situazione di degrado. La cosa che indigna è che le autorità competenti ancora non si sono attivate per eliminare questo scempio.