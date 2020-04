Il Covid non ferma i ladri, furto d'auto in meno di un minuto

TORRE SANTA SUSANNA - Poco meno di 50 secondi per far sparire un'auto. E' quella che è accaduto giovedì 16 aprile intorno alle 21 a Torre Santa Susanna. La proprietaria dell'autovettura, una Lancia Y, era rientrata a casa da lavoro verso le 20,30, parcheggiando l'auto proprio sotto casa come è solita fare. La signora è, così, salita in casa ha preso il sacchetto della spazzatura che ha riposto davanti al cancello ed è ritornata nella propria abitazione. Per pochi secondi non ha assistito alla scena del furto dell'auto da parte di due ladri che hanno aperto lo sportello, manomesso il quadro e spinto la Lancia Y fino a farla partire. Il tutto in 40 secondi. La signora ha sporto denuncia presso la stazione carabinieri di Torre Santa Susanna.

Sostieni BrindisiReport Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di BrindisiReport ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: