Da Brindisi a Leuca, tour del Salento in bici: "Così ricordiamo le vittime della strada"

La Asd Strashiddati è un’associazione sportiva dilettantistica, composta da appassionati delle due ruote. Nata 5 anni fa, la Asd Stashiddati ha realizzato eventi sportivi che hanno raccolto un numero sempre crescente di partecipanti, promuovendo non solo i sani stili di vita ma anche le bellezze del territorio, attraverso escursioni e passeggiate che vanno dall’alto Salento fino a raggiungere la zone più a sud del tacco d’Italia. Ma gli Strashiddati, come amano farsi chiamare i soci, sono conosciuti per il loro grande cuore e per la loro solidarietà, tutti i loro eventi infatti nascono a scopo benefico, come raccolte fondi per la ricerca o per la lotta a patologie infantili.

Quest’anno hanno deciso di ripetere il “Tour del Salento” che parte da Brindisi per raggiungere Santa Maria di Leuca, per poi ritornare al punto di partenza, 290 km in bici. Questa volta dedicheranno il loro tour a chi ha perso la vita in strada, a quei ciclisti che sempre più spesso vengono investiti. Tutti coloro i quali hanno perso un amico, un parente o una persona a cui volevano bene, potranno attendere il passaggio degli Strashiddati per ricevere un abbraccio in ricordo delle vittime della strada.

Mario Spagnolo, presidente dell’associazione Strashiddati, spiega lo scopo del tour ai microfoni di Brindisireport, ricordando che il viaggio partirà il 29 giugno e che chiunque lo desidera potrà ricevere un abbraccio per ricordare le vittime della strada. Stefano Rucco, uno dei soci dell’Asd, spiega come si svilupperà il tour e la manifestazione che potrà essere seguita attraverso la pagina Facebook degli Strashiddati. Buona pedalata!