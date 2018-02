Il M5S presenta la squadra per le Politiche: tre i candidati del Brindisino

Il consigliere regionale brindisino del Movimento 5 Stelle, Gianluca Bozzetti, ha presentato stamani a Palazzo Virgilio, a Brindisi, i candidati locali alla Camera e al Senato, sia nei collegi uninominali, che nei listini proporzionali che interessano gli elettori della provincia di Brindisi.

Quattro i parlamentari uscenti: Barbara lezzi, Emanuele Scagliusi, Giuseppe L'Abbate e Maurizio Buccarella, ricandidati nelle liste del M5S. Non ci sono candidati del capoluogo, ma di tre centri della provincia. Bozzetti, nella videointervista, spiega che le liste per il Movimento 5 Stelle non vengono formate in base allo stretto criterio della rappresentanza territoriale.

I candidati sono Anna Macina (Erchie), avvocato, uninominale Camera Puglia 13; Pasqua L'Abbate, docente universitaria, uninominale Senato Puglia 04; Giovanni Luca Aresta (Mesagne), avvocato, uninominale Camera, Puglia 12; Iunio Valerio Romano, avvocato e ispettore lavoro, uninominale Senato Puglia 05.

L'elenco prosegue con Barbara Lezzi, Maurizio Buccarella, Daniela Donno, Cataldo Minnino, plurinominale Senato Puglia 02; Giuseppe L'Abbate, Alessandra Ermellino, Giovanni Vianello, Valentina Palmisano (Ostuni), plurinominale Camera Puglia 03; Emanuele Scagliusi, collegio uninominale di Monopoli per la Camera.