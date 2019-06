BRINDISI – E’ festa a Brindisi per la promozione della squadra di calcio in serie D. Centinaia di tifosi hanno atteso l’arrivo dei giocatori lungo viale Regina Margherita e la scalinata Virgilio. Applausi, cori, striscioni, fumogeni hanno accolto gli uomini di mister Olivieri giunti in città intorno all'una. Nel video alcuni momenti dei festeggiamenti che nel momento in cui scriviamo sono ancora in corso.