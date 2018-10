Tutto pronto per la 20° edizione della Stracittadina

Si è svolta stamani (venerdì 5 ottobre), presso la sala giunta di Palazzo di città, la conferenza stampa di presentazione della XX edizione della Stracittadina brindisina e secondo Memorial Antonio Manganelli. L’evento sportivo è stato presentato dall’organizzatore Vincenzo Trotolo, responsabile dell’Atletica amatori Brindisi, e dall’assessore allo Sport Oreste Pinto.

La manifestazione sportiva si svolgerà domenica 7 ottobre con partenza alle ore 9 e prevede due percorsi: uno di 10 chilometri di gara podistica competitiva ed uno di 5 chilometri di rundays e comminata in versione non competitiva.

L’appuntamento con la partenza e l’arrivo è in piazza Vittorio Emanuele II. Per chi parteciperà alla 10 chilometri competitiva dal punto di partenza si proseguirà su lungomare Regina Margherita fino a piazzale Lenio Flacco, si attraverserà porta Thaon De Revel fino a porta Monsignore, poi si passerà dal Circolo Tennis, viale Amerigo Vespucci fino al Villaggio pescatori e Santa Maria del Casale, l’area del Monumento, via Minniti, e si ritornerà indietro.

Per la passeggiata non competitiva il percorso procede fino a porta Monsignore e si tornerà indietro: si tratta di circa 4 chilometri.

Un punto ristoro sarà situato in prossimità della chiesa di Santa Maria del Casale a metà percorso, un altro all’arrivo.