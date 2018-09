Un cane molecolare per le ricerche dell'ex sottufficiale dell'Arma

BRINDISI - Anche un cane molecolare è stato impegnato nelle ricerche di Dario De Lorenzi, 62 anni, il luogotenente dei carabinieri di Brindisi, di cui non si avevano più notizia da martedì scorso, 18 settembre 2018, ritrovato nella mattinata di oggi, a Grottaglie. Il piano delle ricerche è stato definito in Prefettura.

Il cane, un bloodhound, questa mattina ha percorso via don Puglisi, dove risiede la famiglia dell'ex militare, per proseguire lungo altre strade della zona del quartiere Paradiso. Il sottuficiale, andato in congedo da un paio d’anni, è stato visto l’ultima volta l’altro ieri: è entrato nella tabaccheria di via Carducci per pagare una bolletta.

Le telecamere del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale lo hanno ripreso sia all’ingresso che all’uscita. Le immagini sono state trasmesse ieri sera nel corso della trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Il video è stato condiviso sui social network, per amplificare le ricerche