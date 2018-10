Un vasto fronte di fuoco nella zona industriale di Brindisi

BRINDISI - Un grande incendio di sterpaglie e canneti ha investito una parte della zona industriale di Brindisi, nei pressi della strada per contrada Pandi e non lontano da un grande deposito di gas propano liquido e propilene. I vigili del fuoco hanno dovuto impegnare sette squadre per affrontare e controllare il fronte delle fiamme. La densa nube di fumo, visibile non solo dalla città ma anche a chilometri di distanza, ha destato preoccupazione soprattuto tra gli abitanti del quartiere Perrino e dei villaggi San Pietro e San Paolo, a ridosso dell'area industriale.