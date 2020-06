Brindisi, vasto incendio arriva a ridosso delle villette: paura fra i residenti

Ha interessato anche un complesso di villette un vasto incendio di sterpaglie che intorno alle ore 14 di oggi (domenica 21 giugno) si è sviluppato al rione Paradiso, alle spalle della caserma dei vigili del fuoco. Alimentate dal forte vento di maestrale, le fiamme hanno galoppato per chilometri, fino a raggiungere le campagne che lambiscono via maestri del Lavoro, la strada che collega il Paradiso alla litoranea. Quattro mezzi di vigili del fuoco hanno contrastato l'incendio, affrontandolo da diversi versanti. Fortunatamente non si registrano feriti, anche se si sono vissuti momento di profonda inquietudine fra i residenti, che si sono ritrovati con le case invase dal fumo e circondate dalle fiamme.