Via Colonne: spuntano i parcheggi a pagamento, ma c'è ancora il segnale di Ztl

Prima il segnale che indica l’inizio della zona a traffico limitato. Poi, le strisce blu. Qualcosa non quadra in via Colonne,

una delle strade più caratteristiche del centro storico di Brindisi che costeggia la basilica Cettedrale fino a sfociare sulla sommità della scalinata Virgilio, là dove gli antichi romani eressero le colonne terminali della via Appia.

Delle due l’una: o la strada è a traffico limitato, con accesso consentito solo ai residenti muniti di pass e ai mezzi dei soccorritori e delle forze dell’ordine; o chiunque può transitare con la sua auto sotto all’arco che segna il punto di inizio della strada, per poi parcheggiare in uno degli stalli delimitati da strisce blu, la cui vernice vernice è ancora fresca. Nel dubbio, come comportarsi?