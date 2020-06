Fienile devastato dalle fiamme: l'intervento dei vigili del fuoco

Sono intervenuti sei mezzi e circa 15 uomini del conando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi per domare un incendio che la scorsa notte ha investito un capannone dell'azienda agricola Caliandro di Francavilla Fontana, nei pressi della strada provinciale per Cegllie Messapica. I pompieri hanno agito da più postazioni per spegnere le fiamme.