Un vicolo che fa sognare: pesci, meduse e stelle marine tra le case

MESAGNE - Ne avevamo già parlato, ma ora il lavoro è concluso (leggi qui). La street art è una medicina: addolcisce la realtà quotidiana, restituisce dignità ai luoghi dell'uomo, integra la storia sociale. Lo abbiamo visto ad Orgosolo, nelle borgate di Roma e in tanti altri luoghi del mondo, adesso anche a Mesagne dove Steven Parpanesi, street artist di Brindisi, ha trasformato l'asfalto provvisoriamente steso in una stretta via del centro storico, in attesa di essere nuovamente lastricata di chianche, in una insenatura turchina popolata di creature marine: meduse, conchiglie, ippocampi, tartarughe, pesci, cetacei, granchi, polpi. Via Luca Antonio Aresta è diventata così una attrattiva turistica, oltre che un'idea da considerare anche per altri interventi. Non tutto ciò che stupisce, allevia la mente e la fa viaggiare, va considerato effimero.