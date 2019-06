Il concerto della banda dei carabinieri nel porto di Brindisi

Piazzale Lennio Flacco gremito per il concerto della banda dei carabinieri, uno degli eventi più attesi fra le iniziative che fanno da corollario alla 34esima edizione della regata internazionale Brindisi-Corfù, al via domani mattina (domenica 16 giugno) dalla diga di Punta Riso.

La banda ha raggiunto il palco dopo aver sfilato lungo corso Garibaldi e viale Regina Margherita. L’esibizione, presentata da Antonio Celeste e Maria Di Filippo, si è aperta con l’inno di Mameli intonato dai bambini del coro provinciale della Rete Orpheus.

L’orchestra , diretta dal maestro Massimo Martinelli, con i suoi 102 orchestrali, assunti e selezionati attraverso concorsi pubblici, costituisce una complessa struttura in grado di interpretare composizioni tra le più celebrate. Non a caso è stata definita "una Banda sinfonica che suona come un'orchestra" e "un'orchestra di fiati".