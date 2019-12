"Acquista solo fuochi d'artificio legali": il video della Polizia di Stato

BRINDISI - “Acquista solo i fuochi artificiali legali, non quelli proibiti”. Questo il messaggio lanciato, soprattutto ai giovani, dalla Polizia di Stato, attraverso un video girato a cura della Questura di Brindisi, ai piedi della scalinata Virgilio, sul lungomare Regina Margherita, nell’ambito della campagna “Festeggia in sicurezza” lanciata dal Viminale in vista della notte di Capodanno. E’ stata coinvolta nell’iniziativa la band dei Boomdabash, che invita i ragazzi a "fare boom solo con la musica". Nel video, assieme ai Boomdabash e agli agenti di polizia, ci sono gli studenti e alcuni insegnanti dell'Istituto di istruzione superiore Ferraris - Valzani - De Marco. Il Dipartimento nazionale della Polizia di Stato ha chiesto a tutte le questure italiane di promuovere ognuna con un prodotto multimediale questo messaggio.