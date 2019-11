Il progetto che cambierà il porto di Brindisi: la bozza del video

BRINDISI - E' in fase di completamento il video rendering dell'Autorità di sistema portuale intitolato "The most beautiful port of the world" che l'Autorità di sistema portuale utilizzerà per illustrare alla città il progetto dei cinque nuovi accosti di Sant'Apollinare per grandi navi commerciali e da crociera, e del parco archeologico urbano che sarà accessibile anche ai brindisini. Siamo in grado di mostravi una versione incompleta (manca ancora il parco), grazie alla disponibilità dell'Adsp. Maggiori dettagli nell'articolo.