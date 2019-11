Difendersi denunciando: un progetto dell'Arma, video realizzato dagli studenti

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne, il Comando Legione Carabinieri “Puglia” ha organizzato un evento, svolto questa mattina presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Fermi di Bari.

L’evento, voluto dal generale di brigata Alfonso Manzo, comandante Legione Carabinieri Puglia, ha visto coinvolti tutti i comandi provinciali dell’Arma insieme agli studenti provenienti da tutta la Puglia. Durante la manifestazione sono stati presentati i video realizzati con il contributo degli studenti.

Hanno partecipato con il comandante provinciale di Brindisi colonnello Vittorio Carrara, il produttore Fabio Marini, il regista Simone Salvemini, la dirigente scolastica prof.ssa Rita De Vito insieme ad alcuni insegnanti ed i ragazzi della II E indirizzo “Servizi culturali e dello Spettacolo” dell’Istituto professionale De Marco di Brindisi.

Il video si chiama “Con le Donne”, prodotto da Fabio Marini per Passo Uno Produzioni in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, il Centro Anti Violenza “Crisalide” di Brindisi e l’Isss Ferraris De Marco Valzani di Brindisi, per la regia di Simone Salvemini, produzione esecutiva La Kinebottega, musiche originali Mirko Lodedo, montaggio Gianluigi Strafella.