Whoopi Goldberg all'aeroporto di Brindisi: "Puglia fantastica, comprerò casa qui"

Il fascino della Puglia incanta anche Whoopi Goldberg. L’attrice americana ha postato sul suo profilo Instagram un video girato in parte sul litorale di Tricase (Lecce) e in parte presso l’aeroporto di Brindisi, in cui manifesta tutta la sua ammirazione per la costa salentina.

Nell’esaltare le bellezze naturalistiche del Tacco d’Italia, l’artista, una delle 15 persone al mondo ad aver vinto un Emmy, un Grammy, un Oscar (alla miglior attrice non protagonista per il film Ghost) ed un Tony Award, afferma che sarà ospite di “un suo caro amico che ha dei nonni in Italia” e che sta prendendo in considerazione l’ipotesi di acquistare una casa in Puglia.

Il video è stato condiviso dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sul suo profilo Facebook. “Stavo per entrare in acqua – dichiara l’attrice con la sua solita verve ironica - ma ho pensato che non mi voleste vedere nuda, quindi ho tenuto i vestiti. Questo posto è naturale. L’ha fatto Dio, 'sarebbe bella una piscina qui?'. Guardate il colore dell’acqua è semplicemente fantastico. Non sarebbe fantastico se tutta l’acqua del mondo fosse così? Non può succedere. Ma sarebbe bello”.