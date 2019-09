Auto in fiamme a Bozzano: l'intervento dei vigili del fuoco

Auto in fiamme in viale Belgio, al rione Bozzano. Un incendio di dubbia origine ha investito una vecchia Fiat Punto parcheggiata sul ciglio della strada, di fronte a un complesso condominiale, a poche decine di metri dal supermercato Dok. Le fiamme sono partite dalla parte anteriore del veicolo. Sul posti si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Il rogo è stato spento prima che l'intera vettura venisse avvolta dall'incendio. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i carabinieri della compagnia di Brindisi.