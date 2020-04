Vincenzo Esperti, l'arte grafica da passione a lavoro al tempo del Covid-19

LONDRA - Vincenzo Esperti, in arte “Blow”, è un artista e grafico brindisino, che vive a Londra da 5 anni, metropoli dove da circa tre settimane, dopo il lockdown dichiarato da primo ministro Boris Johnson, causa Coronavirus, come spiega Vincenzo, non tutti hanno ben compreso la gravità della situazione. Pochi giorni fa, infatti, la polizia è intervenuta per interrompere 600 feste. A causa del Covid-19, si prospetta una grossa crisi economica, con conseguenti perdite di posti di lavoro, però c’è anche chi può cogliere nuove opportunità, come è accaduto a Vincenzo che, da spuervisor in un grande negozio di proprietà di una multinazionale che produce cioccolata, è tornato a fare ciò che ama, il grafico. Blow, infatti, grazie allo smart working è entrato a far parte di un progetto aziendale statunitense e la sua formazione e la sua esperienza nelle arti grafiche gli hanno permesso di continuare a lavorare regolarmente. Blow racconta le sue paure e le sue aspettative e conclude l’intervista invitando tutti ad “alzare l’asticella del buon senso”.

