Virtus Francavilla, si riaccende l'entusiasmo: "Pronti per una grande stagione"

In un clima di entusiasmo, si svolta stasera (11 luglio) la presentazione della campagna abbonamenti della Virtus Francavilla in vista della stagione 2018-19, che per il terzo anno consecutivo vedrà i biancazzurri ai nastri di partenza del campionato di Serie C. Mister Zavettieri e la squadra al gran completo hanno ricevuto l'abbraccio di decine e decine di tifosi, presso la sala conferenza di Castello Imperiali.

Il presidente Antonio Magrì ha tracciato l'obiettivo: fare meglio rispetto alla passata stagione, culminata con l'accesso alla seconda fase dei playoff per la promozione in Serie B. La società, dopo aver piazzato una serie di colpi di mercato che hanno elevato il tasso tecnico dell'organico, non nasconde le proprie ambizioni.

Resta la grana, però, dello stadio. Nei giorni scorsi, dopo una frenata, sono ripartiti i lavori di ammodernamento e ampliamento dello stadio Giovanni Paolo II. Almeno fino alla fine di ottobre, salvo imprevisti, la Virtus verrà ospitata presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi. Non a caso, sulla brochure con il listino prezzi degli abbonamenti presentato oggi, figura la piantina del comunale di via Benedetto Brin.

Il morale della squadra, ad ogni modo, è alto. Domenica prossima Zavettieri & co. partiranno alla volta di San Giovanni Rotondo, sede del ritiro.