Tour fra le Saline e il bosco di Cerano: "Brindisi deve riscoprire il proprio territorio"

La parlamentare Rossella Muroni (Leu) ha visitato stamani il parco naturale regionale Saline di Punta della Contessa e il Bosco di Cerano, insieme al candidato sindaco della coalizione di centrosinistra (Leu, Pd, Brindisi Bene Comune, Ora Tocca a noi), Riccardo Rossi, e al candidato consigliere comunale Alfredo Di Matteo, agronomo forestale, nell’ambito di un tour della città che proseguirà alle 15,30 con un uscita in barca dalla Lega Navale di Brindisi e si concluderà alle ore 18,30 presso il locale Ottavio Wine Bar, in piazzetta Rubini, dove, in una intervista doppia, la deputata e Rossi dialogheranno sullo sviluppo sostenibile della città. Il filo conduttore della giornata è andare oltre la vecchia industrializzazione, per le bellezze naturali e monumentali da recuperare e valorizzare.